Bibbiano: Guerini, 'dopo assoluzione ex sindaco, Lega, M5S e FdI si scusino con lui' (Di sabato 12 ottobre 2024) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - - "dopo l'assoluzione dell'ex sindaco di Bibbiano Andrea Carletti dovremmo in tanti, io compreso, chiedergli scusa per non essere riusciti a stare abbastanza vicini a lui e alla sua comunità . Ma, per dignità e correttezza, ritengo che dovrebbero chiedergli scusa anche i partiti, Lega, Movimento 5stelle e Fratelli d'Italia, che allora ne fecero un caso di propaganda raggiungendo livelli al limite dello sciacallaggio. Difficile dimenticare, in quei mesi, gli attacchi ripetuti e di volume sempre più alto al grido di 'Parlateci di Bibbiano'”. Lo ha detto il deputato Pd Lorenzo Guerini, rispondendo ai giornalisti sull'assoluzione ieri di Andrea Carletti, ex sindaco di Bibbiano. Liberoquotidiano.it - Bibbiano: Guerini, 'dopo assoluzione ex sindaco, Lega, M5S e FdI si scusino con lui' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - - "l'dell'exdiAndrea Carletti dovremmo in tanti, io compreso, chiedergli scusa per non essere riusciti a stare abbastanza vicini a lui e alla sua comunità . Ma, per dignità e correttezza, ritengo che dovrebbero chiedergli scusa anche i partiti,, Movimento 5stelle e Fratelli d'Italia, che allora ne fecero un caso di propaganda raggiungendo livelli al limite dello sciacallaggio. Difficile dimenticare, in quei mesi, gli attacchi ripetuti e di volume sempre più alto al grido di 'Parlateci di'”. Lo ha detto il deputato Pd Lorenzo, rispondendo ai giornalisti sull'ieri di Andrea Carletti, exdi

