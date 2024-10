Automotive, anche Cgil Piacenza alla mobilitazione: «Parla di problemi che viviamo sul territorio» (Di sabato 12 ottobre 2024) «A Piacenza non abbiamo unità produttive dell’Automotive, ma lo sciopero dell’auto Parla anche a noi e al nostro territorio perché ci sono temi di politiche industriali, di scelte strategiche e politiche che ci riguardano». Ed è per queste ragioni che la Fiom di Piacenza «sarà presente alla Ilpiacenza.it - Automotive, anche Cgil Piacenza alla mobilitazione: «Parla di problemi che viviamo sul territorio» Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di sabato 12 ottobre 2024) «Anon abbiamo unità produttive dell’, ma lo sciopero dell’autoa noi e al nostroperché ci sono temi di politiche industriali, di scelte strategiche e politiche che ci riguardano». Ed è per queste ragioni che la Fiom di«sarà presente

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

«Piacenza "Cenerentola" dell’Emilia Romagna : l’ennesima conferma anche nel sistema tariffario di Seta» - «In tema di trasporto pubblico, la Regione Emilia-Romagna ha promosso un sistema di tariffazione che applica un prezzo commisurato all’uso effettivo del servizio. Per questo motivo, i territori provinciali sono stati suddivisi in zone e il costo del titolo di viaggio è determinato in base al... (Ilpiacenza.it)

Al via anche a Piacenza il Censimento permanente della popolazione - Prenderà il via anche a Piacenza, a partire dalla prossima settimana, il Censimento permanente della popolazione, condotto dall’Istituto nazionale di statistica (Istat) in collaborazione, a livello locale, con il Comune di Piacenza. In particolare, da lunedì 7 ottobre le famiglie destinatarie... (Ilpiacenza.it)

Banca di Piacenza triplica : a sostegno anche di Piace femminile e Dream Team - La Banca di Piacenza ha rinnovato il rapporto di collaborazione con il Piacenza Calcio, di cui sarà partner organizzativo e secondo sponsor di maglia, anche per la stagione sportiva 2024-2025. La convenzione è stata firmata nella Sala Ricchetti della sede centrale dell’istituto di credito, dal... (Ilpiacenza.it)

Banca di Piacenza triplica : a sostegno anche di Piace femminile e Dream Team - La Banca di Piacenza ha rinnovato il rapporto di collaborazione con il Piacenza Calcio, di cui sarà partner organizzativo e secondo sponsor di maglia, anche per la stagione sportiva 2024-2025. La convenzione è stata firmata nella Sala Ricchetti della sede centrale dell’istituto di credito, dal... (Today.it)