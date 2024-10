Ascolti tv ‘Tale e Quale Show’ vince prima serata con oltre 35 milioni di spettatori

Ascolti tv, ‘Tale e Quale Show’ vince prima serata con oltre 3,5 milioni di spettatori (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – Su Rai 1 ‘Tale e Quale Show’ con 3.538.000 telespettatori e uno share del 22,6%, cresce negli Ascolti e vince la prima serata di ieri, 11 ottobre 2024, stabilendo così il record stagionale per la trasmissione di Carlo Conti. Su Canale 5 la miniserie ‘Storia di una famiglia perbene 2’ ha ottenuto 2.167.000 telespettatori e uno share del 13,3%. A seguire, su Rete 4 ‘Quarto Grado’ con 1.143.000 spettatori e l’8,2% di share. Fuori dal podio ‘Propaganda Live’ su La7 con 853.000 telespettatori e uno share del 6,4%, seguito da ‘Fratelli di Crozza’ sul Nove, che ha totalizzato 1.096.000 telespettatori e il 6% di share. Su Italia 1 il film ‘Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar’ è stato visto da un netto di 839.000 telespettatori (5,6%), su Rai 2 ‘Ncis’ ha ottenuto 766.000 telespettatori e 3,9% di share, su Rai 3 ‘FarWest’ è stato visto nel programma da 464. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – Su Rai 1con 3.538.000 telee uno share del 22,6%, cresce negliladi ieri, 11 ottobre 2024, stabilendo così il record stagionale per la trasmissione di Carlo Conti. Su Canale 5 la miniserie ‘Storia di una famiglia perbene 2’ ha ottenuto 2.167.000 telee uno share del 13,3%. A seguire, su Rete 4 ‘Quarto Grado’ con 1.143.000e l’8,2% di share. Fuori dal podio ‘Propaganda Live’ su La7 con 853.000 telee uno share del 6,4%, seguito da ‘Fratelli di Crozza’ sul Nove, che ha totalizzato 1.096.000 telee il 6% di share. Su Italia 1 il film ‘Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar’ è stato visto da un netto di 839.000 tele(5,6%), su Rai 2 ‘Ncis’ ha ottenuto 766.000 telee 3,9% di share, su Rai 3 ‘FarWest’ è stato visto nel programma da 464.

