Ascolti tv, chi ha vinto tra Tale e Quale Show e Storia di una famiglia perbene 2 (Di sabato 12 ottobre 2024) Arriva una nuova sfida del venerdì sera tra Rai 1 e Canale 5: Carlo Conti con il suo storico Show di imitazioni Tale e Quale si è sfidato con la seconda stagione della serie Mediaset Storia di una famiglia perbene, che proprio ieri sera ha mandato in onda la prima puntata del suo nuovo capitolo Europa.today.it - Ascolti tv, chi ha vinto tra Tale e Quale Show e Storia di una famiglia perbene 2 Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Arriva una nuova sfida del venerdì sera tra Rai 1 e Canale 5: Carlo Conti con il suo storicodi imitazionisi è sfidato con la seconda stagione della serie Mediasetdi una, che proprio ieri sera ha mandato in onda la prima puntata del suo nuovo capitolo

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ascolti venerdì 11 ottobre : chi ha vinto tra Tale e Quale Show e Storia di una famiglia perbene 2 - All'interno, anche i dati su Stefano De Martino e Amadeus. Vediamo chi ha vinto la gara degli ascolti. Continua a leggere . La prima serata di ieri, venerdì 11 ottobre: Rai1 ha trasmesso la quarta puntata di Tale e quale show mentre Canale 5 ha trasmesso la prima puntata di Storia di una famiglia perbene 2. (Fanpage.it)

Ascolti tv : Tale e Quale Show - Endless Love| Dati Auditel - venerdì 11 ottobre 2024 - 00%. 000 spettatori pari al 0. 00%. 000. . 000. Tv8: Pechino Express – La rotta del dragone, l’undicesima edizione del game show condotto da Costantino della Gherardesca ha incuriosito 0. Rai 2: NCIS: Unità anticrimine, le vicende della principale squadra di agenti speciali dell’agenzia federale Naval Criminal Investigative Service ha interessato 0. (Superguidatv.it)

Per quanto Carmen Di Pietro arrivi ultima a Tale e Quale show 2024 - è lei l’irresistibile attrazione - Ieri sera si è aggiunta una Geppi Cucciari a dir poco avvilita. Continua a leggere . A Carmen Di Pietro sempre il ruolo della svampita soubrette pronta a sabotare qualsiasi prova canora. Irresistibile il suo contributo a Tale e Quale show 2024, così come le divertenti resistenze di Cristiano Malgioglio alla sua "arte". (Fanpage.it)

“Io me ne vado”. Tale e Quale Show - Cristiano Malgioglio arrabbiatissimo con i giudici e Carlo Conti - Certo, la conduttrice da tempo passata da Mediaset alla Rai sta sicuramente prendendo le misure in queste prime puntate. E alla fine dell’esibizione di Kelly Joyce, che lui non ha apprezzato a pieno, ha iniziato a parlare della vera cantante. La più clamorosa è quella sulla giuria: l’addio di Loretta Goggi dopo anni nel programma di Carlo Conti non è piaciuto al pubblico più affezionato ... (Caffeinamagazine.it)