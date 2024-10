Area Cambiaghi. Visita al cantiere: "Piazza pronta per fine mese" (Di sabato 12 ottobre 2024) La neo-assessora a Mobilità, Viabilità e Trasporti Irene Zappalà è scesa subito in campo, ieri mattina, per monitorare forse la più rilevante opera urbanistica e viabilistica attualmente in corso in città, la riqualificazione di Piazza Cambiaghi. "Voglio capire concretamente cosa succede e sono andata personalmente in cantiere per vedere come stessero procedendo i lavori – dichiara l’assessora –. Mi piace avere un approccio diretto con ciò di cui mi occupo. Considero Piazza Cambiaghi uno dei dossier più importanti su cui intervenire". "I lavori stanno proseguendo bene – chiarisce –, solo gli interventi al parcheggio interrato, in particolare sui giunti, hanno dato qualche intoppo, ma ora tutto sta procedendo senza problemi". Ilgiorno.it - Area Cambiaghi. Visita al cantiere: "Piazza pronta per fine mese" Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 12 ottobre 2024) La neo-assessora a Mobilità, Viabilità e Trasporti Irene Zappalà è scesa subito in campo, ieri mattina, per monitorare forse la più rilevante opera urbanistica e viabilistica attualmente in corso in città, la riqualificazione di. "Voglio capire concretamente cosa succede e sono andata personalmente inper vedere come stessero procedendo i lavori – dichiara l’assessora –. Mi piace avere un approccio diretto con ciò di cui mi occupo. Considerouno dei dossier più importanti su cui intervenire". "I lavori stanno proseguendo bene – chiarisce –, solo gli interventi al parcheggio interrato, in particolare sui giunti, hanno dato qualche intoppo, ma ora tutto sta procedendo senza problemi".

