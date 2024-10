Amadeus flop, Lucarelli scatenata: "Come si è ridotto". E tira in ballo la Ferragni (Di sabato 12 ottobre 2024) Il flop di Amadeus, il successo di Stefano De Martino, il tocco magico al contrario di Chiara Ferragni. Selvaggia Lucarelli fa a fettine il conduttore passato dalla Rai al Nove portando con sé il format Chissa chi è, l'ex Soliti ignoti, ricavandone ascolti non certo soddisfacenti. Il momento in cui Amadeus si è "montato la testa", si legge nel pezzo del Fatto quotidiano di sabato 12 ottobre, è stato il Festival di Sanremo con Ferragni caratterizzato dai famosi siparietti col cellulare. "Fin da subito alcuni commentatori e giornalisti fecero notare al conduttore che poteva sorgere qualche problema nell'ambito della pubblicità occulta" in favore di Instagram. Iltempo.it - Amadeus flop, Lucarelli scatenata: "Come si è ridotto". E tira in ballo la Ferragni Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Ildi, il successo di Stefano De Martino, il tocco magico al contrario di Chiara. Selvaggiafa a fettine il conduttore passato dalla Rai al Nove portando con sé il format Chissa chi è, l'ex Soliti ignoti, ricavandone ascolti non certo soddisfacenti. Il momento in cuisi è "montato la testa", si legge nel pezzo del Fatto quotidiano di sabato 12 ottobre, è stato il Festival di Sanremo concaratterizzato dai famosi siparietti col cellulare. "Fin da subito alcuni commentatori e giornalisti fecero notare al conduttore che poteva sorgere qualche problema nell'ambito della pubblicità occulta" in favore di Instagram.

