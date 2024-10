Ilrestodelcarlino.it - A Barberino Outlet anteprima esclusiva della mostra di Yoshitaka Amano

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di sabato 12 ottobre 2024), alle porte di Firenze, si unisce per la prima volta a “Lucca Comics & Games”, uno dei festival più amati che si svolge a Lucca dal 30 ottobre al 3 novembre. Oggi alle 17 all’sarà inaugurata una previewcon unica data in Toscana“Corpus Animae”,del maestro, che arriverà poi a Milano alla Fabbrica del Vapore. L’arte dell’illustratore giapponese è entrata nelle case di miliardi di persone sotto forma di graphic novel come Vampire Hunter D e The Sandman, visual per brand come Vogue e Dc Comics, videogiochi iconici come Final Fantasy (la serie di videogiochi di ruolo giapponese che lo ha reso celebre in tutto il mondo), anime e film d’animazione, come Pinocchio, Hurricane Polimar, Yattaman e Time Bokan, scenografie teatrali e illustrazioni di libri.