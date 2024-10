Zelensky dona al Papa dipinto sul massacro di Bucha (Di venerdì 11 ottobre 2024) E' durato 35 minuti, tra le 9.45 e le 10.20. l'incontro in Vaticano tra Papa Francesco e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Dopo il colloquio privato nella Sala della Biblioteca e la presentazione della delegazione ucraina, il Papa ha donato a Zelensky una fusione-bassorilievo in bronzo di un fiore che nasce, con la scritta "La pace è un fiore fragile". Il presidente ucraino ha invece donato al Pontefice un dipinto ad olio raffigurante "Il massacro di Bucha. La storia di Marichka". Quotidiano.net - Zelensky dona al Papa dipinto sul massacro di Bucha Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) E' durato 35 minuti, tra le 9.45 e le 10.20. l'incontro in Vaticano traFrancesco e il presidente ucraino Volodymyr. Dopo il colloquio privato nella Sala della Biblioteca e la presentazione della delegazione ucraina, ilhato auna fusione-bassorilievo in bronzo di un fiore che nasce, con la scritta "La pace è un fiore fragile". Il presidente ucraino ha inveceto al Pontefice unad olio raffigurante "Ildi. La storia di Marichka".

