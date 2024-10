X Factor 2024, la reazione polemica di Marina allo switch di Paola Iezzi – Video (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – I Bootcamp sono una delle fasi emotivamente più difficili, per i giudici di X Factor. Lo è stata anche per Paola Iezzi nella puntata di ieri, giovedì 10 ottobre 2024. L’esibizione super pop di Laura Fetahu sulle note di ‘Boss Bitch’ di Doja Cat ha convinto la giudice e lo switch, per l’artista 23enne, a quel punto era inevitabile. Ad abbandonare la sedia è stata l’aspirante concorrente Marina Del Grosso, che chiaramente non l’ha presa bene e ha voluto manifestare il suo disappunto. Provocando l’immediata e drittissima reazione della sua giudice. “Non sono assolutamente d’accordo con questa scelta, assolutamente”, ha detto Marina aggiungendo: “Io penso che bisogna portare la qualità e la qualità non è detto che sia semplicemente fare show, fare spettacolo. La qualità è la musica, la musica a 360°, la musica studiata, la musica vera”. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – I Bootcamp sono una delle fasi emotivamente più difficili, per i giudici di X. Lo è stata anche pernella puntata di ieri, giovedì 10 ottobre. L’esibizione super pop di Laura Fetahu sulle note di ‘Boss Bitch’ di Doja Cat ha convinto la giudice e lo, per l’artista 23enne, a quel punto era inevitabile. Ad abbandonare la sedia è stata l’aspirante concorrenteDel Grosso, che chiaramente non l’ha presa bene e ha voluto manifestare il suo disappunto. Provocando l’immediata e drittissimadella sua giudice. “Non sono assolutamente d’accordo con questa scelta, assolutamente”, ha dettoaggiungendo: “Io penso che bisogna portare la qualità e la qualità non è detto che sia semplicemente fare show, fare spettacolo. La qualità è la musica, la musica a 360°, la musica studiata, la musica vera”.

