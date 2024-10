Zonawrestling.net - WWE: Nessuna certezza sul ritorno di Big E, farà altri controlli tra circa 6 mesi

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Big E è fermo da oltre due anni a seguito di un bruttissimo infortunio al collo occorsogli durante un episodio di SmackDown del marzo 2022. Ultimamente si sono diffuse indiscrezioni su possibili piani creativi per membro del New Day laddove ottenga il via libera dei medici. In particolare, secondo queste voci, la WWE starebbe valutando di reinserirlo nella dinamiche del New Day con Xavier Woods che sembra andare verso un turn heel. Arrivano ora chiarimenti sulla sua situazione.Durante una intervista Big E ha parlato delle sue condizioni fisiche nell’ottica di un possibilesul ring. L’ex WWE Champion ha usato queste parole: “Vivo giorno per giorno. Faròda tre/sei. Se per i dottori idaranno risultati positivi allora ci siederemo ad un tavolo e faremo le opportune valutazioni.