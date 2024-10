Weekend a Bari e provincia: 10 eventi da non perdere da venerdì 11 a domenica 13 ottobre 2024 (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tantissimi eventi per tutti i gusti e per ogni età animeranno il fine settimana barese: degustazioni di prodotti tipici autunnali, concerti, spettacoli per grandi e piccini e mostre eccezionali senza dimenticare la possibilità di visitare luoghi unici e solitamente inaccessibili grazie Baritoday.it - Weekend a Bari e provincia: 10 eventi da non perdere da venerdì 11 a domenica 13 ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tantissimiper tutti i gusti e per ogni età animeranno il fine settimana barese: degustazioni di prodotti tipici autunnali, concerti, spettacoli per grandi e piccini e mostre eccezionali senza dimenticare la possibilità di visitare luoghi unici e solitamente inaccessibili grazie

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Un weekend di eventi imperdibili e per gli appassionati di arte e natura tornano le giornate Fai d'autunno - È un weekend tutto da vivere quello che ci aspetta, tra concerti, degustazioni e immersioni nella natura. Gli appuntamenti sono davvero tanti e per tutti i gusti, ma se qui giù non trovate l'evento particolare di cui siete in cerca, allora provate a sbirciare nella nostra sezione dedicata a... (Chietitoday.it)

Guida al weekend : gli eventi da non perdere a Ferrara e provincia nel fine settimana - Il weekend di metà ottobre è all’insegna dell’arte, del bello, si spera anche del bel tempo e magari delle belle notizie. Ce ne sarebbe davvero bisogno fra uragani, guerre, fabbriche che chiudono e licenziano o ciclisti travolti in strada. Le ingiustizie nel mondo o nella propria città non si... (Ferraratoday.it)

“Veneto segreto” - tutti gli eventi del weekend - Di seguito tutti gli eventi del weekend targati “Veneto segreto”. Venerdì 18 e sabato 19 ottobre ALLA SCOPERTA DELLA FONDAZIONE BISAZZA E L'ARTE DEL MOSAICO Inaugurata nel 2012, la Fondazione Bisazza nasce dall'attenzione e sensibilità verso la cultura del design e dell'architettura. (Padovaoggi.it)