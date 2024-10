Volley femminile serie C. Portuali, il 5° posto è l’obiettivo minimo (Di venerdì 11 ottobre 2024) La squadra femminile del CSRSC Portuali Pallavolo di Ravenna è pronta per il secondo anno consecutivo ad affrontare il campionato di Volley di serie C. l’obiettivo è migliorare il buon quinto posto ottenuto l’anno scorso anche grazie ad alcuni nuovi ingressi che sicuramente rinforzeranno il gruppo che anche per questa stagione sportiva vedrà coach Stefano Rambelli al timone della compagine ravennate. La squadra cittadina è così composta: palleggiatrice: Vania Baravelli, Sofia Ceccoli; Schiacciatrice: Giorgia Balestri, Silvia Battara, Elena Maria Ballardini, Elisa Casadei. Opposto: Agata Baccarini, Matilde Galassi, Giulia Piovaccari. Centrale: Annarita Gaddoni, Eleonora Raggi, Emma Haly. Libero: Jessica Francisconi ed Erika Gelosi. Sport.quotidiano.net - Volley femminile serie C. Portuali, il 5° posto è l’obiettivo minimo Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) La squadradel CSRSCPallavolo di Ravenna è pronta per il secondo anno consecutivo ad affrontare il campionato didiC.è migliorare il buon quintoottenuto l’anno scorso anche grazie ad alcuni nuovi ingressi che sicuramente rinforzeranno il gruppo che anche per questa stagione sportiva vedrà coach Stefano Rambelli al timone della compagine ravennate. La squadra cittadina è così composta: palleggiatrice: Vania Baravelli, Sofia Ceccoli; Schiacciatrice: Giorgia Balestri, Silvia Battara, Elena Maria Ballardini, Elisa Casadei. Op: Agata Baccarini, Matilde Galassi, Giulia Piovaccari. Centrale: Annarita Gaddoni, Eleonora Raggi, Emma Haly. Libero: Jessica Francisconi ed Erika Gelosi.

