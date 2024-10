Vittozzi è l’atleta Fisi dell’anno. Intanto parla Braathen: “Torno per essere il migliore” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Bologna, 11 ottobre 2024 – Lisa Vittozzi è la seconda biathleta della storia a diventare atleta Fisi dell’anno. La sappadina, che ha vinto la Coppa del mondo generale con quattro vittorie e sette podi, ha ottenuto l’importante riconoscimento federale ed è stata la più votata da direttori tecnici e allenatori di ogni disciplina. L'unica altra volta che il biathlon aveva eletto un’atleta Fisi è stato nel 2019 con Dorothea Wierer, pure lei vincitrice della sfera di cristallo. Un 2024 stellare per Vittozzi che ha vinto anche una medaglia d’oro ai mondiali di Nove Mesto a cui ha aggiunto tre medaglie di argento tra mass start, staffetta singola mista e inseguimento. Un premio del tutto meritato. Sport.quotidiano.net - Vittozzi è l’atleta Fisi dell’anno. Intanto parla Braathen: “Torno per essere il migliore” Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) Bologna, 11 ottobre 2024 – Lisaè la seconda biathleta della storia a diventare atleta. La sappadina, che ha vinto la Coppa del mondo generale con quattro vittorie e sette podi, ha ottenuto l’importante riconoscimento federale ed è stata la più votata da direttori tecnici e allenatori di ogni disciplina. L'unica altra volta che il biathlon aveva eletto un’atletaè stato nel 2019 con Dorothea Wierer, pure lei vincitrice della sfera di cristallo. Un 2024 stellare perche ha vinto anche una medaglia d’oro ai mondiali di Nove Mesto a cui ha aggiunto tre medaglie di argento tra mass start, staffetta singola mista e inseguimento. Un premio del tutto meritato.

