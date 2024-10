Villas-Boas sull'arrivo di Conceicao alla Juve: "Cessione legata all'addio del padre al Porto" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il presidente del Porto Andrè Villas-Boas è intervento a margine del Festival dello Sport a Trento e ha rivelato il motivo che sta alla base Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il presidente del Porto Andrèè intervento a margine del Festival dello Sport a Trento e ha rivelato il motivo che stabase

Villas-Boas su Conceicao : “Ovvio che la Juventus abbia dovuto pagare tanto per il prestito” - È ovvio che un talento del genere costa tantissimo ed è per questo che la Juventus ha pagato questa cifra. Intervenuto al Festival dello Sport di Trento, André Villas-Boas ha parlato del prestito di Francisco Conceição alla Juventus: “E’ una star. . Darlo in prestito è stata una decisione che abbiamo preso da un punto di vista sportivo. (Sportface.it)

Conceicao - parla il presidente del Porto Villas-Boas : «È un crack! Ecco qual è l’accordo con la Juve» - Le parole su Conceicao, arrivato in estata alla Juve dai portoghesi. CONCEICAO – «È un crack, abbiamo fatto un accordo sul prestito di 7 milioni che può arrivare a 10. Le sue dichiarazioni Il presidente del Porto André Villas-Boas ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW dal Festival dello Sport a Trento. (Calcionews24.com)

Villas-Boas : «Voglio bene all’Inter. Inzaghi? Lavoro straordinario!» - Evidentemente un talento come questo costa tanto, per quello la Juventus gli ha dato questo valore. Villas-Boas, dall’Inter alla Juventus passando per il suo Porto PASSAGGIO – André Villas-Boas continua, poi, soffermandosi su un giocatore avversario dell’Inter, il neo juventino Francisco Conceiçao: «Abbiamo fatto quest’accordo con la Juventus di prestito senza opzione: un prestito di 7 milioni ... (Inter-news.it)