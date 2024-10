Vigili urbani aggrediti a Catania mentre multano auto, due fratelli arrestati: il video delle violenze (Di venerdì 11 ottobre 2024) A Catania la furia di due fratelli che hanno aggredito due Vigili urbani, "colpevoli" di multare la loro auto. L'episodio immortalato in vari video Notizie.virgilio.it - Vigili urbani aggrediti a Catania mentre multano auto, due fratelli arrestati: il video delle violenze Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ala furia di dueche hanno aggredito due, "colpevoli" di multare la loro. L'episodio immortalato in vari

