Lanazione.it - "Vendemmia, +30% produzione e qualità"

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024)in netta ripresa per il vigneto toscano. La, alle battute finali, lascia presagire unrispetto allo scorso anno e una buonasecondo il 57,4% dei produttori intervistati dal Centro studi Divulga mentre per il 18,9% sarà addirittura ottima. Nelle bottiglie finiranno poco meno di 2,3 milioni di ettolitri di vino, spiega una nota, previsione superiore alla media degli ultimi cinque anni (poco meno do 2,2 milioni di ettolitri). A dirlo è Vigneto Toscana, l’associazione dei viticoltori di Coldiretti, sulla base dell’analisi delle previsioni di Assoenologi, Unione Italiana vini e Ismea e la collaborazione del Masaf. In Toscana, ricorda l’associazione, sono 16.