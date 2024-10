Unifil, dure reazioni contro l’attacco israeliano (Di venerdì 11 ottobre 2024) l’attacco israeliano contro le postazioni delle forze di pace Unifil nel sud del Libano ha suscitato dure reazioni a livello internazionale e da più parti è stata denunciata la grave violazione di cui si è resa protagonista l’Idf. Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha detto senza fronzoli che “un attacco contro una missione Unifil, dure reazioni contro l’attacco israeliano L'Identità. Lidentita.it - Unifil, dure reazioni contro l’attacco israeliano Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)le postazioni delle forze di pacenel sud del Libano ha suscitatoa livello internazionale e da più parti è stata denunciata la grave violazione di cui si è resa protagonista l’Idf. Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha detto senza fronzoli che “un attaccouna missioneL'Identità.

