Una malattia si porta via Luigi Dolci 57 anni Lavorò in fonderia e per gli amici era ’Il Fochista’

(Di venerdì 11 ottobre 2024) È deceduto a soli 57per grave(’Il); a darne il doloroso annuncio sono le figlie Martina con Paolo e Melissa, le sorelle Enrica con Romolo e Franca con Bruno. Per volere della famiglia niente fiori ma eventuali opere di bene. La camera ardente è stata allestita alla Casa Funeraria Mammi a Castelnovo in via Macchiusa (8/8,30), dove ieri pomeriggio è stato recitato il santo rosario di suffragio. I funerali avranno luogo oggi pomeriggio alle 14,30 con partenza dalla Casa Funeraria per la Chiesa di Miscoso di Ramiseto ove alle 15,30 verrà officiata la Santa Messa al cui termine il feretro proseguirà per il cimitero locale., che glichiamavano da sempre ’Il, era originario di Miscoso ed ha vissuto moltianche a Collagna senza mai abbandonare le sue montagne.