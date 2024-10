Un attaccante dall’Atalanta. Rinforzo per la Civitanovese (Di venerdì 11 ottobre 2024) Continuo viavai di giocatori in casa Civitanovese. Mentre il club è alla ricerca di un attaccante, a lasciare sono i 2005 Luca Del Moro e Matteo Rotondo, che finora non avevano trovato spazio. Domenica i rossoblù ospiteranno la Forsempronese e potrebbero ritrovarsi contro l’ormai ex Bartolomeo Riggioni: il 2004 è vicinissimo al ritorno nel team di Michele Fucili. Ancora non definita, invece, la futura destinazione di Nicola Zanni, tuttavia la mezzala sarebbe gradita ad alcuni club di serie D romagnoli tra cui il San Marino. Quanto alle operazioni in entrata, oggi potrebbe essere il giorno di un nuovo centravanti proveniente dalle giovanili dell’Atalanta, sul nome resta il massimo riserbo. "Se tutto ciò può ripercuotersi sullo spogliatoio? Noi pensiamo solo a giocare, ma chi è qui deve onorare la maglia fino all’ultimo giorno", chiarisce il capitano rossoblù Ivan Visciano. Ilrestodelcarlino.it - Un attaccante dall’Atalanta. Rinforzo per la Civitanovese Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Continuo viavai di giocatori in casa. Mentre il club è alla ricerca di un, a lasciare sono i 2005 Luca Del Moro e Matteo Rotondo, che finora non avevano trovato spazio. Domenica i rossoblù ospiteranno la Forsempronese e potrebbero ritrovarsi contro l’ormai ex Bartolomeo Riggioni: il 2004 è vicinissimo al ritorno nel team di Michele Fucili. Ancora non definita, invece, la futura destinazione di Nicola Zanni, tuttavia la mezzala sarebbe gradita ad alcuni club di serie D romagnoli tra cui il San Marino. Quanto alle operazioni in entrata, oggi potrebbe essere il giorno di un nuovo centravanti proveniente dalle giovanili dell’Atalanta, sul nome resta il massimo riserbo. "Se tutto ciò può ripercuotersi sullo spogliatoio? Noi pensiamo solo a giocare, ma chi è qui deve onorare la maglia fino all’ultimo giorno", chiarisce il capitano rossoblù Ivan Visciano.

Civitanovese sul mercato. Si cerca un altro attaccante - Questo permette di non forzare i tempi e valutare con calma ogni decisione, a limite anche di testare qualche giovanissimo in allenamento prima di un eventuale tesseramento. Il prossimo avversario vanta 9 punti e domenica scorsa ha fermato la Samb (2-2). Allenato da Michele Fucili, il Fossombrone non ha mai perso nel torneo, vincendo in due occasioni e pareggiando tre volte: nelle loro fila, ... (Ilrestodelcarlino.it)

La Civitanovese ai ripari : "Arriva un attaccante" - Altrettanto veritiero che avevamo pareggiato e che gli avversari non hanno fatto chissà cosa a parte due gol, ma dobbiamo migliorare in mezzo al campo. Questa è l’immagine di Mauro Profili, patron della Civitanovese, a margine della seconda sconfitta per i rossoblù, in un avvio di campionato caratterizzato da due ko senza segnare e con 5 gol subiti. (Sport.quotidiano.net)