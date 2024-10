Ue, Mattarella: “Indifferibile passo avanti su difesa comune” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è tornato a parlare della necessità di una difesa comune europea intervenendo al XIX vertice del gruppo Arraiolos. “Il nostro Continente si trova ad affrontare grandi sfide di diversa natura: da quelle climatiche a quelle geopolitiche. Questo ci richiama all’urgenza di compiere passi avanti affinché l’Unione sia in grado di rispondervi con efficacia e tempestività, assumendo il ruolo e le responsabilità che le competono. Tra queste sfide e riforme – indifferibili – vi è quella della difesa comune dell’Unione”, ha detto Mattarella. “Nel dicembre del 1999, a Helsinki, il Consiglio europeo della difesa – cui partecipavano anche i Paesi candidati all’ingresso nell’Unione – era giunto alla definizione concreta di un corpo d’armata europeo di sessantamila unità. Lapresse.it - Ue, Mattarella: “Indifferibile passo avanti su difesa comune” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il presidente della Repubblica, Sergio, è tornato a parlare della necessità di unaeuropea intervenendo al XIX vertice del gruppo Arraiolos. “Il nostro Continente si trova ad affrontare grandi sfide di diversa natura: da quelle climatiche a quelle geopolitiche. Questo ci richiama all’urgenza di compiere passiaffinché l’Unione sia in grado di rispondervi con efficacia e tempestività, assumendo il ruolo e le responsabilità che le competono. Tra queste sfide e riforme – indifferibili – vi è quella delladell’Unione”, ha detto. “Nel dicembre del 1999, a Helsinki, il Consiglio europeo della– cui partecipavano anche i Paesi candidati all’ingresso nell’Unione – era giunto alla definizione concreta di un corpo d’armata europeo di sessantamila unità.

