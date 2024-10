Dilei.it - Tradimento: i segnali che lui ha un’altra

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Anche la coppia più felice e collaudata può rischiare di scontrarsi con il. L’attrazione per una persona appena conosciuta e molto affascinante, o un/una collega di lavoro affabile e divertente è una tentazione che può rivelarsi irresistibile. Ma anche i segretissimi incontri online possono portare a tradimenti reali: non è un caso se le app di dating extraconiugali dove cercare un’avventura in totale anonimato hanno molto successo. Cosa spinge alA mettersi in moto sono diversi fattori, come il desiderio di un’avventura e di emozioni forti, di ricevere attenzioni dimenticate, ma anche la voglia di sentirsi desiderati fisicamente e speciali per qualcuno, oppure il piacere di infrangere le barriere del “non si può”, “non si fa”, “non è corretto”.