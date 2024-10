Terremoto in Molise, trema la provincia di Campobasso nella notte: magnitudo 3.1 con epicentro a Baranello (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un Terremoto ha colpito la provincia di Campobasso nella notte. La scossa, di magnitudo 3.1, ha come epicentro Baranello Notizie.virgilio.it - Terremoto in Molise, trema la provincia di Campobasso nella notte: magnitudo 3.1 con epicentro a Baranello Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Unha colpito ladi. La scossa, di3.1, ha come

Terremoto a Campobasso - trema la provincia : scossa magnitudo 3.1 - (Adnkronos) ‚Äď Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 √® stata registrata oggi, 11 ottobre, nella notte dall'Ingv in provincia di Campobasso. I comuni pi√Ļ vicini all'epicentro della scossa, delle ore 2.58, sono stati quelli di Baranello e Busso.¬†‚ÄĒ[email protected] (Web Info). (Periodicodaily.com)

