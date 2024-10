Tensioni nella maggioranza. Manovra 2025, caccia alle risorse. Gasparri: gli estimi non si toccano (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ottobre 2024 – Non si placa la polemica dopo le parole (e le precisazioni) del ministro dell’Economia sulle nuove rendite catastali. L’opposizione, che ieri con Elly Schlein (Pd) e Nicola Fratoianni (Avs) ha apertamente parlato di introdurre una patrimoniale, punta il dito contro il governo. FdI e Forza Italia corrono ai ripari e ribadiscono che non ci sarà un aumento generalizzato delle rendite. Nel frattempo la caccia alle risorse per la Manovra accelera. Il quadro prenderà forma nei prossimi giorni, con l’ipotesi di convocare il Cdm per il 14 ottobre, quando dovrebbe essere pronto il Documento programmatico di bilancio con le principali linee di intervento della Manovra, che l’Europa attende entro il 15 ottobre. Quotidiano.net - Tensioni nella maggioranza. Manovra 2025, caccia alle risorse. Gasparri: gli estimi non si toccano Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ottobre 2024 – Non si placa la polemica dopo le parole (e le precisazioni) del ministro dell’Economia sulle nuove rendite catastali. L’opposizione, che ieri con Elly Schlein (Pd) e Nicola Fratoianni (Avs) ha apertamente parlato di introdurre una patrimoniale, punta il dito contro il governo. FdI e Forza Italia corrono ai ripari e ribadiscono che non ci sarà un aumento generalizzato delle rendite. Nel frattempo laper laaccelera. Il quadro prenderà forma nei prossimi giorni, con l’ipotesi di convocare il Cdm per il 14 ottobre, quando dovrebbe essere pronto il Documento programmatico di bilancio con le principali linee di intervento della, che l’Europa attende entro il 15 ottobre.

Il Senato riduce la durata delle intercettazioni - tensioni nella maggioranza sulla Consulta - La preoccupazione riguarda il possibile rallentamento di indagini cruciali, come quelle per reati di stalking, omicidio e corruzione, che spesso richiedono tempi più lunghi per raccogliere prove. La maggioranza, sostenuta anche da Italia Viva, ha votato compatta a favore della misura, considerata uno strumento per ridurre gli abusi delle intercettazioni. (Romadailynews.it)

Giorgetti conferma la linea : l'ipotesi Ires crea tensioni nella maggioranza. Tajani respinge la tassa sugli extraprofitti - Con l’ Europa ad attendere l’impalcatura della manovra , da una parte, e le fibrillazioni in maggioranza dall’altra. Il ministro dell’Economia tira dritto. . Dopo le parole del titolare del. . Nonostante la revisione al ribasso del Pil da parte dell’ Istat , per Giancarlo Giorgetti «i piani del governo non cambiano». (Gazzettadelsud.it)

