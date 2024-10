Tengstedt: «Al Verona mi trovo bene, volevo una sfida così dura. Zanetti mi fa fare il trequartista, ecco cosa mi piace. Credo nella salvezza per questo motivo…» (Di venerdì 11 ottobre 2024) Le parole di Casper Tengstedt, attaccante dell’Hellas Verona, dopo l’ottimo inizio di stagione in Serie A. Tutti i dettagli in merito L’impatto è stato positivo, sta dimostrando di potersi ritagliare un posto in Serie A con il Verona. Casper Tengstedt, attaccante di 24 anni, ha già segnato 3 reti nelle prime 7 giornate di campionato Calcionews24.com - Tengstedt: «Al Verona mi trovo bene, volevo una sfida così dura. Zanetti mi fa fare il trequartista, ecco cosa mi piace. Credo nella salvezza per questo motivo…» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) Le parole di Casper, attaccante dell’Hellas, dopo l’ottimo inizio di stagione in Serie A. Tutti i dettagli in merito L’impatto è stato positivo, sta dimostrando di potersi ritagliare un posto in Serie A con il. Casper, attaccante di 24 anni, ha già segnato 3 reti nelle prime 7 giornate di campionato

Verona - Tengstedt : “Spero di continuare così - lavoriamo per restare in Serie A” - Abbiamo tanti giocatori con caratteristiche diverse e credo che potremo toglierci alcune soddisfazioni in stagione. “La lingua italiana è abbastanza complicata: è stata sicuramente la cosa più difficile al mio arrivo in Italia. The post Verona, Tengstedt: “Spero di continuare così, lavoriamo per restare in Serie A” appeared first on SportFace. (Sportface.it)

Verona Venezia - Tengstedt : «Oggi era importante segnare e VINCERE» - Casper Tengstedt, attaccante del Verona, è intervenuto dopo la vittoria in casa contro il Venezia Tanta gioia per Casper Tengstedt che oltre al gol, trova anche i tre punti del suo Verona. Queste le parole del centravanti gialloblu ai microfoni di DAZN al termine della sfida vinta contro il Venezia PARTITA – «Era molto importante segnare oggi, […]. (Calcionews24.com)

Verona-Venezia 2-1 : l'Hellas vince il derby in rimonta con Tengstedt e Kastanos - Kastanos pesca Tengstedt che entra in area dalla sinistra, cross morbidissimo che scavalca Joronen ma non Zampano che quasi sulla linea butta via il pallone. Due cambi per il Venezia arrivati al 60: Ellertsson e Zampano prendono il posto di Haps e Doumbia. Dopo 2 minuti la firma è di Oristanio che si inserisce benissimo sul calcio d'angolo battuto da Hans Nicolussi Caviglia. (Sport.quotidiano.net)