Sport, Musica e Solidarietà: al via la XXI Edizione della “Flik Flok” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Caserta si prepara ad accogliere la XXI Edizione della “Flik Flok”, evento che unisce Sport, arte, Musica e Solidarietà. Organizzata dalla Brigata Bersaglieri “Garibaldi” dell’Esercito Italiano, la manifestazione si terrà il 19 e 20 ottobre in Piazza Carlo di Borbone, di fronte alla splendida Reggia di Caserta. Sarà allestito il villaggio polifunzionale “Cremisi”, cuore pulsante di tutte le attività. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Caserta si prepara ad accogliere la XXI”, evento che unisce, arte,. Organizzata dalla Brigata Bersaglieri “Garibaldi” dell’Esercito Italiano, la manifestazione si terrà il 19 e 20 ottobre in Piazza Carlo di Borbone, di fronte alla splendida Reggia di Caserta. Sarà allestito il villaggio polifunzionale “Cremisi”, cuore pulsante di tutte le attività.

