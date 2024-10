Sondaggi politici: FdI in crescita, perde un punto rispetto alle Europee il Pd (Di venerdì 11 ottobre 2024) Secondo l’ultima rilevazione della Supermedia Agi/Youtrend, il centrodestra italiano si attesta complessivamente al 48,3 per cento. Fratelli d’Italia registra una crescita dello 0,5, raggiungendo il 29,7 per cento, risultando così tre volte più forte dei suoi alleati. Tuttavia, altri Sondaggi, come quello di Swg per TgLa7, rilevano una leggera flessione, riportando il partito della premier al 29,5 per cento, in calo dello 0,3. Tra gli altri partiti della maggioranza, Forza Italia si attesta al 9,3 per cento, in leggera diminuzione dello 0,2, superando comunque la Lega, che si posiziona all’8,2 per cento, con una flessione dello 0,1 rispetto alla rilevazione precedente. Il leader di Azione Carlo Calenda (Imagoeconomica). Lettera43.it - Sondaggi politici: FdI in crescita, perde un punto rispetto alle Europee il Pd Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Secondo l’ultima rilevazione della Supermedia Agi/Youtrend, il centrodestra italiano si attesta complessivamente al 48,3 per cento. Fratelli d’Italia registra unadello 0,5, raggiungendo il 29,7 per cento, risultando così tre volte più forte dei suoiati. Tuttavia, altri, come quello di Swg per TgLa7, rilevano una leggera flessione, riportando il partito della premier al 29,5 per cento, in calo dello 0,3. Tra gli altri partiti della maggioranza, Forza Italia si attesta al 9,3 per cento, in leggera diminuzione dello 0,2, superando comunque la Lega, che si posiziona all’8,2 per cento, con una flessione dello 0,1alla rilevazione precedente. Il leader di Azione Carlo Calenda (Imagoeconomica).

