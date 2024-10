Si lancia nel Volturno, individuato il cadavere (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stato ritrovato grazie all’utilizzo di un elicottero dei Vigili del Fuoco il corpo dell’uomo disperso a Capua (Caserta) nel fiume Volturno. L’uomo, dovrebbe essere un 40enne, era stato visto lanciarsi dal Ponte Romano nella serata di ieri, ed erano iniziate le ricerche protrattesi per tutta la notte. I vigili del fuoco di Caserta stanno ora recuperando il corpo dalle acque del fiume L'articolo Si lancia nel Volturno, individuato il cadavere proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Si lancia nel Volturno, individuato il cadavere Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stato ritrovato grazie all’utilizzo di un elicottero dei Vigili del Fuoco il corpo dell’uomo disperso a Capua (Caserta) nel fiume. L’uomo, dovrebbe essere un 40enne, era stato vistorsi dal Ponte Romano nella serata di ieri, ed erano iniziate le ricerche protrattesi per tutta la notte. I vigili del fuoco di Caserta stanno ora recuperando il corpo dalle acque del fiume L'articolo Sinelilproviene da Anteprima24.it.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Atti persecutori verso l’ex compagna - 42enne arrestato a Castel Volturno - Maria Capua Vetere, si è conclusa con l’arresto del soggetto, che è stato associato alla Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, in attesa di giudizio di convalida. Castel Volturno. Al termine dell’attività, per motivi di sicurezza, un equipaggio ha scortato la donna nel rientro a casa, in quanto notevolmente scossa ed impaurita. (Casertanotizie.com)

Castel Volturno : sorvegliato speciale va in strada di notte - arrestato - Maria Capua Vetere, l’Autorità giudiziaria ha disposto l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Già noto per i suoi precedenti, è stato riconosciuto dai poliziotti, in quanto destinatario di sorveglianza speciale con divieto di soggiorno nel comune di Castel Volturno, misura di prevenzione che si applica alle persone ritenute pericolose per la ... (Casertanotizie.com)

Camorra - arrestato latitante del clan Abbinante in una villetta a Castel Volturno - Salvatore Mari, detto “o’ tenente”, 47 anni, è stato arrestato a Castel Volturno: il 19 luglio era stato inserito nella lista dei “latitanti pericolosi” del Ministero dell’Interno. E’ stato inserito il 19 luglio nella lista dei “latitanti pericolosi” del Ministero dell’Interno: Salvatore Mari, detto “o’ tenente”, 47 anni, è stato arrestato dai carabinieri del comando […]. (2anews.it)