Si è ammalato per l'esposizione all'amianto, Inail condannata a riconoscere la malattia professionale (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina ha condannato l’Inail a riconoscere la malattia professionale da esposizione all’amianto di Giovanni Giannetto, 66 anni, originario di Nizza di Sicilia, affetto da una broncopatia cronica, microplacche del diaframma e fibrosi polmonare. Il lavoratore Messinatoday.it - Si è ammalato per l'esposizione all'amianto, Inail condannata a riconoscere la malattia professionale Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina ha condannato l’ladaall’di Giovanni Giannetto, 66 anni, originario di Nizza di Sicilia, affetto da una broncopatia cronica, microplacche del diaframma e fibrosi polmonare. Il lavoratore

