Serie A2, Virtus Academy Benevento in trasferta a Cagliari (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiE’ tempo di affrontare la prima trasferta stagionale per le ragazze della Virtus Academy Benevento, che nella seconda giornata del campionato di Serie A2, saranno di scena domani, sabato 12 ottobre, in casa della Virtus Cagliari, con palla a due alle ore 17. Sarà l’occasione per la formazione allenata da Giulio Musco per cercare di conquistare i primi punti della stagione, dopo la sconfitta casalinga della scorsa settimana contro Empoli. L’esordio della Virtus Academy domenica scorsa è stato comunque incoraggiante, con la giovane formazione sannita capace di mettere spesso in difficoltà la blasonata compagine toscana. Un gruppo totalmente nuovo quello della Virtus Academy, che chiaramente ha bisogno di un po’ di tempo per amalgamarsi e trovare quella compattezza di gruppo necessaria in un torneo difficile come quello di Serie A2. Anteprima24.it - Serie A2, Virtus Academy Benevento in trasferta a Cagliari Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiE’ tempo di affrontare la primastagionale per le ragazze della, che nella seconda giornata del campionato diA2, saranno di scena domani, sabato 12 ottobre, in casa della, con palla a due alle ore 17. Sarà l’occasione per la formazione allenata da Giulio Musco per cercare di conquistare i primi punti della stagione, dopo la sconfitta casalinga della scorsa settimana contro Empoli. L’esordio delladomenica scorsa è stato comunque incoraggiante, con la giovane formazione sannita capace di mettere spesso in difficoltà la blasonata compagine toscana. Un gruppo totalmente nuovo quello della, che chiaramente ha bisogno di un po’ di tempo per amalgamarsi e trovare quella compattezza di gruppo necessaria in un torneo difficile come quello diA2.

