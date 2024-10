Sammy Basso, in 5mila al funerale. Il saluto degli amici: «Avevi la testa dura, ma il cuore grande» (Di venerdì 11 ottobre 2024) Migliaia di persone - oltre 5mila - ai funerali di Sammy Basso, il biologo 28enne, simbolo della lotta alla progeria, che si svolgono nel campo sportivo di Tezze sul Brenta. Leggo.it - Sammy Basso, in 5mila al funerale. Il saluto degli amici: «Avevi la testa dura, ma il cuore grande» Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Migliaia di persone - oltre- ai funerali di, il biologo 28enne, simbolo della lotta alla progeria, che si svolgono nel campo sportivo di Tezze sul Brenta.

Sammy è morto sabato scorso dopo una giornata di festeggiamenti in un ristorante di Asolo: solo poche ore prima aveva ricevuto un premio, l'ennesimo che ricordava che la sua vita è andata oltre la malattia e i pochi anni che gli ha concesso.