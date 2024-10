Roma, stop Ztl verde: il Lazio firma. FdI: “Ha vinto il buon senso, ha perso l’ideologia di Gualtieri” (Di venerdì 11 ottobre 2024) stop alla Ztl fascia verde a Roma. Dopo mesi e mesi di braccio di ferro con il Campidoglio, anni di denunce di Fratelli d’Italia e di proteste dei Romani furiosi, la Regione Lazio mette l’ultima parola confermando la proroga. “Durante la Giunta regionale di oggi abbiamo approvato con delibera la proposta di rimoduLazione da parte di Roma Capitale degli interventi in materia di limitazioni al traffico veicolare con decorrenza dal 1° novembre 2024. Viene dunque confermata la proroga per l’ingresso nella Ztl fascia verde di Roma per le auto e veicoli commerciali diesel euro 4 e rimandato il divieto per i diesel euro 5”. L’annuncio arriva dall’assessore all’Ambiente Elena Palazzo che ha lavorato in squadra con il collega alla Mobilità e ai Trasporti Fabrizio Ghera. Secoloditalia.it - Roma, stop Ztl verde: il Lazio firma. FdI: “Ha vinto il buon senso, ha perso l’ideologia di Gualtieri” Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)alla Ztl fascia. Dopo mesi e mesi di braccio di ferro con il Campidoglio, anni di denunce di Fratelli d’Italia e di proteste deini furiosi, la Regionemette l’ultima parola confermando la proroga. “Durante la Giunta regionale di oggi abbiamo approvato con delibera la proposta di rimodune da parte diCapitale degli interventi in materia di limitazioni al traffico veicolare con decorrenza dal 1° novembre 2024. Viene dunque confermata la proroga per l’ingresso nella Ztl fasciadiper le auto e veicoli commerciali diesel euro 4 e rimandato il divieto per i diesel euro 5”. L’annuncio arriva dall’assessore all’Ambiente Elena Palazzo che ha lavorato in squadra con il collega alla Mobilità e ai Trasporti Fabrizio Ghera.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fascia Verde Roma - adesso è ufficiale : che batosta per questi automobilisti | Multe salate - L’idea è semplice: meno auto inquinanti, meno smog, meno rischi per la salute. Il cuore della Fascia Verde: una questione di sopravvivenza urbana? Se vivi o lavori a Roma, sai bene che la città è divisa in diverse aree con regole di traffico più o meno severe, soprattutto per limitare l’inquinamento. (Ilcorrieredellacitta.com)

Ztl Fascia Verde di Roma - divieti rinviati ma il rischio multe resta : presto attive le 51 telecamere - Approvata la delibera regionale che blocca l'introduzione dei nuovi divieti di accesso alla Ztl Fascia Verde di Roma in vigore dal 1 novembre 2024. I veicoli diesel Euro 4, quindi, potranno continuare a circolare.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Roma : arriva la proroga per i diesel euro 4. Potranno ancora circolare in fascia verde - . Stop ai divieti della fascia verde per un altro anno. Il provvedimento regionale ha accolto le prescrizione della delibera del Comune di Roma. «Durante la Giunta regionale di oggi abbiamo. . La giunta del Lazio ha dato il via libera alla proroga per l’ingresso nella Ztl fascia verde di Roma dei veicoli diesel Euro 4, e proroga i Diesel euro 5 che quindi potranno circolare ancora per tutto il ... (Gazzettadelsud.it)