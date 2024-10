Ilrestodelcarlino.it - Riccardo Cucchi: "Un altro calcio è ancora possibile"

(Di venerdì 11 ottobre 2024), voce radiofonica leggendaria di "Tutto ilminuto per minuto" e della nazionale italiana dicampione del mondo del 2006, è ospite a Overtime 2024 (oggi alle 19 agli Antichi Forni) per presentare il suo ultimo libro, "Un"., dove nasce l’idea di questo titolo del libro? "Il titolo nasce innanzitutto per mettere in luce ed esaltare il lato più bello e più puro del. Mi concentro in particolar modo sui valori e i pregi che questo magnifico sport ha da sempre avuto a tutti i livelli e che ha saputo trasmettere di generazione in generazione. Purtroppo – aggiunge – ilnell’ultimo periodo sta via via perdendo questi valori meravigliosi, complici diversi fattori quali la fame di profitto e di business che tralasciano diritti e speranze".