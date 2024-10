Lettera43.it - Regionali Liguria, i sondaggi: Bucci in vantaggio su Orlando

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Le elezioniinpreviste per il 27 e 28 ottobre vedranno scontrarsi la coalizione di centrodestra, che schiera Marco, attuale sindaco di Genova, mentre il centrosinistra punta su Andrea, esponente del Partito Democratico ed ex ministro. A poche settimane dal voto il Corriere della Sera ha pubblicato iIpsos che hanno stimato un leggeroper il candidato di centrodestra (49 per cento), confermo al 46 per cento. Per quanto riguarda i partiti, il Partito democratico è stimato al 24 per cento, seguito da Fratelli d’Italia al 20 per cento, Forza Italia al 9 per cento, Movimento 5 Stelle al 7,8 per cento e Lega al 7 per cento. Le coalizioni, infine, risultano perfettamente bilanciate: centrodestra e opposizioni raggiungono entrambe il 47,8 per cento.