Thesocialpost.it - Rapina da film a Fucecchio: oltre dieci furgoni e auto per l’assalto

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) A, in provincia di Firenze, si è consumata unadaai danni di un prestigioso calzaturificio.una decina die automobili sono stati impiegati dalla banda ditori, composta da un elevato numero di individui, che ha agito prima dell’alba, smuovendo veicoli in tutta l’area industriale per ostacolare l’arrivo di vigilantes e forze dell’ordine, e garantirsi una via di fuga.Leggi anche: 883, Mauro Repetto parla di Max Pezzali: «Non ci cerchiamo. Ho scritto ‘Gli Anni’ ma non l’ho voluta firmare» Nel contempo, altri veicoli, tutti risultati rubati, sono stati utilizzati per irrompere in due capannoni del calzaturificio situato in via Giovanni da Verrazzano, provocando ingenti danni. L’obiettivo principale sembrerebbe essere stato il polo industriale del gruppo Freeland, noto per la produzione di scarpe di alta gamma per marchi di lusso.