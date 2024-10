Raid in Cirgiordania, Idf: “Ucciso Abdullah, capo della Jihad Islamica”. Tajani sull’attacco Unifil: “Israele si scusi” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ottobre 2024 - Durissime le reazioni internazionali dopo l’attacco israeliano contro le basi dei caschi blu Unifil nel sud del Libano. Anche l’Europa condanna il Raid. “Un attacco contro una missione di pace delle Nazioni Unite è irresponsabile e non è accettabile”, ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. Immediata la reazione italiana. Il ministro Crosetto ha convocato l’ambasciatore israeliano – “Non prendiamo ordini da Israele", ha detto il titolare della Difesa – mentre il vicepremier Tajani incalza: “Israele si scusi”. L'esercito israeliano ha annunciato di aver Ucciso in Cisgiordania il 20enne Mohammed Iyad Abdullah, ritenuto “capo della Jihad Islamica”. Le ultime notizie in diretta epa11653119 A damaged building after an Israeli military strike at the Nuwayri area in Beirut, Lebanon, 10 October 2024. Quotidiano.net - Raid in Cirgiordania, Idf: “Ucciso Abdullah, capo della Jihad Islamica”. Tajani sull’attacco Unifil: “Israele si scusi” Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ottobre 2024 - Durissime le reazioni internazionali dopo l’attacco israeliano contro le basi dei caschi blunel sud del Libano. Anche l’Europa condanna il. “Un attacco contro una missione di pace delle Nazioni Unite è irresponsabile e non è accettabile”, ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. Immediata la reazione italiana. Il ministro Crosetto ha convocato l’ambasciatore israeliano – “Non prendiamo ordini da", ha detto il titolareDifesa – mentre il vicepremierincalza: “si”. L'esercito israeliano ha annunciato di averin Cisgiordania il 20enne Mohammed Iyad, ritenuto “”. Le ultime notizie in diretta epa11653119 A damaged building after an Israeli military strike at the Nuwayri area in Beirut, Lebanon, 10 October 2024.

