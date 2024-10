Provare modifiche al trucco da fotocamera in tempo reale

Leggi tutta la notizia su .com

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Per procare nuovi trucchi senza rivolgersi a un professionista basta usare il telefono ed installare subito le app che permettono dii trucchi tramite i selfie e tramite i filtri in, applicando così i migliori make-up ancor prima di comprarli. In questa pagina vedremo insieme quali app permettono di truccarsi il viso con effetti die make-up davvero realistici, anche in. Le app sono tutte gratuite e facili da utilizzare, anche per gli utenti alle prime armi con app simili o con ragazze che provano i trucchi per la prima volta.