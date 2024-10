Anteprima24.it - Presidenza Anci, Mastella: “No veti, stile di Sala da Vichingo del nordismo”

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Dall’ambizione di fare il federatore del centrosinistra ad un atteggiamento dadelinPontida anni ’90: l’uscita del sindaco di Milano Beppesulla, che secondo lui ‘spetterebbe al Nord’, è un errore di sintassi politica grossolana: per quanto ci riguarda non si accettano“, lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente. “Capisco che uno possa dire sostengo Tizio perché è più bravo e può far meglio di Caio, ma addurre ragioni di appartenenza geografica mi sembra incredibile: l’è un vessillo della coesione territoriale e dell’unità nazionale e gettarla in pasto alla ritrita polemica Nord-Sud è un paradosso.