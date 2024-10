Lanazione.it - Porte aperte per tutti sabato 12 ottobre al Centro dell’Associazione Parkinsoniani di Arezzo

(Di venerdì 11 ottobre 2024), 112024 –per12aldi. L’iniziativa è stata presa per presentare non solo ai soci, ma all’intera cittadinanza, l’arrivo e la messa in esercizio di Angel's Wings, uno strumento di nuovissima generazione in grado di aiutarecoloro che hanno necessità di mantenersi in forma. Quindi non solo i soggetti con la malattia di Parkinson. Il bisogno di migliorare le proprie prestazioni fisiche e di mantenere un corpo funzionale è un fattore che accomuna: giovani, anziani, atleti, sportivi, persone sedentarie o soggetti con esigenze particolari (come può succedere appunto nella malattia di Parkinson, nei disordini posturali, nelle distonie etc.).