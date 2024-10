NWG Italia è intervenuta al Salone della CSR e dell'Innovazione Sociale 2024 (Di venerdì 11 ottobre 2024) NWG Italia è intervenuta oggi al dibattito che si è svolto a conclusione del Salone della CSR e dell'Innovazione Sociale, che si è tenuto dal 9 all'11 ottobre, all'Università Bocconi di Milano. Tanti i temi a calendario che sono stati sviluppati nei diversi panel. NWG Italia ha partecipato a quello intitolato “Profit e non profit: come migliorare la partnership?”, coordinato da Paolo Anselmi, Founder e Managing Partner di Walden Lab, per discutere l'importanza della collaborazione tra il mondo delle imprese e le organizzazioni del terzo settore. Claudia Ravera - Responsabile CSR e Sostenibilità NWG Italia, ha portato il proprio contributo raccontando la storia ventennale di collaborazione con Amref Health Africa - Italia, che si realizza attraverso un progetto dedicato all'implementazione delle risorse idriche mediante la costruzione di pozzi per le comunità dell'Africa Sub-Sahariana. Liberoquotidiano.it - NWG Italia è intervenuta al Salone della CSR e dell'Innovazione Sociale 2024 Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) NWGoggi al dibattito che si è svolto a conclusione delCSR e, che si è tenuto dal 9 all'11 ottobre, all'Università Bocconi di Milano. Tanti i temi a calendario che sono stati sviluppati nei diversi panel. NWGha partecipato a quello intitolato “Profit e non profit: come migliorare la partnership?”, coordinato da Paolo Anselmi, Founder e Managing Partner di Walden Lab, per discutere l'importanzacollaborazione tra il mondoe imprese e le organizzazioni del terzo settore. Claudia Ravera - Responsabile CSR e Sostenibilità NWG, ha portato il proprio contributo raccontando la storia ventennale di collaborazione con Amref Health Africa -, che si realizza attraverso un progetto dedicato all'implementazionee risorse idriche mediante la costruzione di pozzi per le comunità'Africa Sub-Sahariana.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Chiude il centro commerciale Metro Italia di Pozzuoli, 65 lavoratori a rischio licenziamento: è protesta - Il centro commerciale chiuderà il 30 aprile 2025. Sinistra Italiana: “No ai licenziamenti”. Fissato un incontro per il 14 ottobre. (fanpage.it)

Manovra, Giorgetti: "Abbiamo abbassato le tasse. Sacrifici a banchieri non è bestemmia" - A dirlo, tornando sulle sue stesse parole che molto hanno fatto discutere, è il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, intervistato in videocollegamento all'evento di Fratelli d'Italia 'Far ... (tg24.sky.it)

Domenica 20 ottobre: maratona di rianimazione cardio polmonare in piazza Repubblica a Varese - L’obiettivo della giornata voluta dalla CRI è rendere consapevoli i cittadini su come riconoscere una persona che non risponde e non respira. Intervenire entro 3-5 minuti dall'arresto permette di aver ... (varesenews.it)