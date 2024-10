Novate, aggredisce la madre e spara al figlio; Saronno, ladro bloccato spruzza spray urticante | ANTEPRIMA (Di venerdì 11 ottobre 2024) La nuova edizione del Notiziario si apre con il terribile episodio in una casa di Novate Milanese dove un uomo ha aggredito la sua compagna e poi ha sparato al figlio di lei intervenuto per soccorrerla A Saronno, ladro bloccato dagli agenti, spruzza spray urticante A Lazzate e Misinto senza medico, anche qui arriva l’Amt Leggi tutta la notizia su Ilnotiziario.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) La nuova edizione del Notiziario si apre con il terribile episodio in una casa diMilanese dove un uomo ha aggredito la sua compagna e poi hato aldi lei intervenuto per soccorrerla Adagli agenti,A Lazzate e Misinto senza medico, anche qui arriva l’Amt

