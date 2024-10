Niveo e il bullismo in ‘Nonostante te’: «Tacere mi ha logorato, ho una corazza contro i giudizi della gente» (Di venerdì 11 ottobre 2024) Disponibile dallo scorso 6 settembre, Nonostante te è l’ultimo singolo di Niveo, un brano – prodotto da heysimo – che segna una tappa fondamentale per il giovane artista. E non solo sul piano musicale, nella direzione del suo primo album, ma anche e soprattutto su quello personale. Al centro del testo, infatti, il tema del bullismo che lo stesso Niveo ha conosciuto sulla pelle vivendo la difficoltà di parlarne. Oggi, mentre sta costruendo una carriera nella musica e se lo è lasciato alle spalle, vuole mandare un messaggio chiaro a chi si trova ad attraversarlo. Da un mese è disponibile il tuo nuovo singolo, Nonostante te, che sollecita più di una riflessione. Vorrei, quindi, partire proprio dalla fine: che tipo di reazioni hai raccolto, magari anche tramite social, da parte di chi ha ascoltato la canzone?Mi hanno riempito di soddisfazioni. Leggi tutta la notizia su Funweek.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Disponibile dallo scorso 6 settembre, Nonostante te è l’ultimo singolo di, un brano – prodotto da heysimo – che segna una tappa fondamentale per il giovane artista. E non solo sul piano musicale, nella direzione del suo primo album, ma anche e soprattutto su quello personale. Al centro del testo, infatti, il tema delche lo stessoha conosciuto sulla pelle vivendo la difficoltà di parlarne. Oggi, mentre sta costruendo una carriera nella musica e se lo è lasciato alle spalle, vuole mandare un messaggio chiaro a chi si trova ad attraversarlo. Da un mese è disponibile il tuo nuovo singolo, Nonostante te, che sollecita più di una riflessione. Vorrei, quindi, partire proprio dalla fine: che tipo di reazioni hai raccolto, magari anche tramite social, da parte di chi ha ascoltato la canzone?Mi hanno riempito di soddisfazioni.

Niveo : “Io vittima di bullismo. Parlatene - scegliete voi stessi” - . Fondamentale è condividere. Non vedo l’ora di chiudere il disco, mi auguro di portarlo live in giro”. com. com oppure visitando il sito www. Cosa consiglieresti ai giovani che vogliono partecipare a un talent show? “Anzitutto è bene sapere che non si è mai realmente pronti al 100%, bisogna prepararsi molto bene perché è un’occasione unica. (Quotidiano.net)

La lettera di Niveo contro il bullismo : «Le mie ferite sono ancora aperte e vive» - Niveo torna venerdì 6 settembre con il nuovo singolo Nonostante Te (ADA/Warner Music Italy), una storia di solitudine e bullismo, e qui per noi ha scritto una lettera in esclusiva. (Vanityfair.it)