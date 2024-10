Napoli, che impatto di Romelu Lukaku: i suoi ex tifosi sorpresi dal rendimento dell’attaccante (Di venerdì 11 ottobre 2024) Durante lo scorso mercato estivo, la SSC Napoli ha messo a segno diversi acquisti di spessore. Tra questi anche Romelu Lukaku, il quale è arrivato in azzurro per una cifra importante e che si aggira intorno ai 35/40 milioni di euro per il club partenopeo. L’attaccante azzurro ha subito fornito grandi prestazioni e lo stesso Antonio L'articolo Napoli, che impatto di Romelu Lukaku: i suoi ex tifosi sorpresi dal rendimento dell’attaccante Leggi tutta la notizia su Dailynews24.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Durante lo scorso mercato estivo, la SSCha messo a segno diversi acquisti di spessore. Tra questi anche, il quale è arrivato in azzurro per una cifra importante e che si aggira intorno ai 35/40 milioni di euro per il club partenopeo. L’attaccante azzurro ha subito fornito grandi prestazioni e lo stesso Antonio L'articolo, chedi: iexdal

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli Como 2-1 LIVE : VANTAGGIO con Romelu Lukaku - Al Maradona, il match valido per la giornata di Serie A 2024/2025 tra Napoli e Como: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live Al Maradona, Napoli e Como si affrontano nel match valido per la sesta giornata della Serie A 2024/25. Romelu Lukaku trasforma alla […]. NAPOLI COMO LIVE SERIE A 2024/2025: LA CRONACA 53? VANTAGGIO NAPOLI. (Calcionews24.com)

Romelu Lukaku - Napoli. Conte lo ha sempre apprezzato - anche da avversario - . La relazione tra Conte e Lukaku si è evoluta nel tempo, culminando nel loro periodo all’Inter, dove Lukaku ha giocato un ruolo chiave nel successo del club. Ora, con il ritorno di Lukaku al Napoli, si presenta un nuovo capitolo per entrambi. In sintesi, l’ammirazione di Conte per Lukaku non è una novità e testimonia quanto il belga sia considerato un elemento cruciale in qualsiasi progetto ... (Terzotemponapoli.com)

Napoli - Conte : «Stiamo lavorando molto bene. Vi SVELO le CONDIZIONI di Romelu Lukaku» - LE PAROLE – «Lavorando seriamente, sappiamo benissimo che siamo all’inizio e come dico sempre è un periodo […]. Le parole In vista della sfida tra Napoli e Como, Antonio Conte ha voluto rilasciare queste dichiarazioni in conferenza stampa. Le dichiarazioni dell’allenatore del Napoli Antonio Conte su quella che sarà la partita contro il Como in campionato. (Calcionews24.com)