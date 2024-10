Musolino (IV): "La Russa mi ha chiesto di passare in maggioranza per votare Marini alla Consulta", la replica: "Falso" (Di venerdì 11 ottobre 2024) La senatrice di Italia Viva Dafne Musolino lamenta di esser stata avvicinata da Ignazio La Russa che le avrebbe chiesto di passare in maggioranza per votare Francesco Saverio Marini alla Consulta. È stata lei stessa a raccontarlo dopo che Matteo Renzi aveva rivelato il fatto nel pomeriggio di ieri: Ilgiornaleditalia.it - Musolino (IV): "La Russa mi ha chiesto di passare in maggioranza per votare Marini alla Consulta", la replica: "Falso" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) La senatrice di Italia Viva Dafnelamenta di esser stata avvicinata da Ignazio Lache le avrebbediinperFrancesco Saverio. È stata lei stessa a raccontarlo dopo che Matteo Renzi aveva rivelato il fatto nel pomeriggio di ieri:

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Musolino : «Contattata per passare alla maggioranza» - botta e risposta tra Renzi e La Russa - Secondo Renzi, La Russa avrebbe cercato di «prendere uno per uno i nostri», incontrando Musolino a pranzo in un ristorante del Senato. «È stato un tentativo di sondare la mia disponibilità in senso assoluto, per cambiare gruppo. Il portavoce ha poi attaccato duramente Renzi, accusandolo di «mentire sapendo di mentire», per ottenere «visibilità per coprire le difficoltà di Italia Viva, ma non è ... (Lettera43.it)

Musolino rifiuta "la corte" di La Russa e Italia Viva la ringrazia : "Sa cosa significa lealtà " - Il pranzo, il corteggiamento e il rifiuto. Non è un romanzo passionale, ma una sequenza di fatti che si sarebbe verificata in Parlamento. Al centro la senatrice messinese Dafne Musolino e il presidente del Senato Ignazio La Russa. Quest'ultimo avrebbe tentato di avvicinare politicamente l'ex... (Messinatoday.it)

Renzi : “Ci hanno avvicinato per i voti - Musolino a pranzo con La Russa”. Il presidente del Senato : “Mente sapendo di mentire” - Sono andato su da La Russa, prima di litigarci in Aula, e gli ho detto scusami ci sono tentativi di andare a prendere uno per uno i nostri, l'altro giorno lui è andato a pranzo con la Musolino, sono tutti così, è un modo sbagliato", ha detto ancora con riferimento alla senatrice di Iv, Dafne Musolino. (Quotidiano.net)