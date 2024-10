Monopattino batte Metromare, 45 minuti d'attesa alla fermata in Stazione. "Non si può andare avanti così" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Monopattino batte Metromare 1-0. Peccato che questa non è una partita di calcio. Ma le falle di un trasporto pubblico che così non può andare avanti. RiminiToday lo racconta da settimane: fiumi di segnalazioni, lamentele degli utenti, corse non garantite. E’ diventata la quotidianità. Ogni giorno Riminitoday.it - Monopattino batte Metromare, 45 minuti d'attesa alla fermata in Stazione. "Non si può andare avanti così" Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)1-0. Peccato che questa non è una partita di calcio. Ma le falle di un trasporto pubblico chenon può. RiminiToday lo racconta da settimane: fiumi di segnalazioni, lamentele degli utenti, corse non garantite. E’ diventata la quotidianità. Ogni giorno

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cade dal monopattino elettrico e batte violentemente la testa : è grave - Incidente nel Bresciano: un uomo è caduto da un monopattino e ha battuto violentemente la testa. È ricoverato in gravi condizioni di salute.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Modugno - incidente con il monopattino : cade e batte la testa - un 62enne è in gravissime condizioni - Grave incidente nel pomeriggio di oggi a Modugno (Bari), in zona Piscina dei Preti. Un 62enne, a bordo di un monopattino, per cause ancora in corso di accertamento, è caduto battendo la testa.... (Quotidianodipuglia.it)

Perde il controllo del monopattino e batte la testa contro l'asfalto : ricoverato in gravi condizioni - Avrebbe urtato violentemente la testa contro l'asfalto in seguito ad una caduta dal suo monopattino, a Modugno. Un uomo di circa 60 anni è stato trasportato nel Policlinico di Bari in gravi condizioni. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Locale e i soccorritori del 118. Sono state... (Baritoday.it)