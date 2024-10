Milano, prova a costringere la figlia 17enne ad abortire ma lei racconta tutto ai medici: indagata la madre (Di venerdì 11 ottobre 2024) La madre voleva costringerla ad abortire, ma lei ha raccontato tutto ai medici, che hanno subito interrotto l’operazione e allertato i carabinieri. Succede a Milano, dove la procura per i minorenni ha aperto un fascicolo di indagine a carico della donna, con l’accusa di violenza privata e tentata interruzione di gravidanza non consensuale. I magistrati hanno fatto richiesta al giudice per le indagini preliminari affinché venga nominato un curatore speciale per la 17enne, che al momento vive con i nonni. Ieri, giovedì 10 ottobre, la ragazza è stata accompagnata dalla madre in un ospedale dell’hinterland milanese, dove ha programmato un aborto per il mese di novembre. Ma l’intera procedura è saltata quando la giovane ha confidato ai medici che non si trattava di una sua decisione, ma di una costrizione da parte della madre. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di venerdì 11 ottobre 2024) Lavoleva costringerla ad, ma lei hatoai, che hanno subito interrotto l’operazione e allertato i carabinieri. Succede a, dove la procura per i minorenni ha aperto un fascicolo di indagine a carico della donna, con l’accusa di violenza privata e tentata interruzione di gravidanza non consensuale. I magistrati hanno fatto richiesta al giudice per le indagini preliminari affinché venga nominato un curatore speciale per la, che al momento vive con i nonni. Ieri, giovedì 10 ottobre, la ragazza è stata accompagnata dallain un ospedale dell’hinterland milanese, dove ha programmato un aborto per il mese di novembre. Ma l’intera procedura è saltata quando la giovane ha confidato aiche non si trattava di una sua decisione, ma di una costrizione da parte della

