Milano, la domenica bestiale in Cascina Cuccagna raddoppia con l'edizione del sabato (Di venerdì 11 ottobre 2024) Milano, 11 ottobre 2024 – Torna e raddoppia. E' la domenica bestiale di Cascina Cuccagna a Milano, che questa volta inizia sabato 12 ottobre, con una serie di eventi negli spazi della Cascina, i saloni settecenteschi, le corti e il cortile, il giardino e l'orto, e il Nuovo Vicolo Cuccagna. Tra gli appuntamenti in programma sabato 12 e domenica 13 ottobre, la performance finale di Cascina Sommersa, a cura di Cascina Cuccagna, in collaborazione con Compagnia Oyes e con il sostegno di Fondazione Cariplo: un’iniziativa nata e co-progettata con la comunità, una sorta di percorso di esplorazione urbana condiviso, attraverso pratiche artistiche, azioni di ricerca sul campo in chiave creativa e laboratori guidati. Ilgiorno.it - Milano, la domenica bestiale in Cascina Cuccagna raddoppia con l'edizione del sabato Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 11 ottobre 2024), 11 ottobre 2024 – Torna e. E' ladi, che questa volta inizia12 ottobre, con una serie di eventi negli spazi della, i saloni settecenteschi, le corti e il cortile, il giardino e l'orto, e il Nuovo Vicolo. Tra gli appuntamenti in programma12 e13 ottobre, la performance finale diSommersa, a cura di, in collaborazione con Compagnia Oyes e con il sostegno di Fondazione Cariplo: un’iniziativa nata e co-progettata con la comunità, una sorta di percorso di esplorazione urbana condiviso, attraverso pratiche artistiche, azioni di ricerca sul campo in chiave creativa e laboratori guidati.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cascina Antonietta - degrado e allagamenti. Gorgonzola contro Milano : “Scrivete tutti a Palazzo Marino” - Una trattativa per un passaggio di proprietà da Milano a Gorgonzola è aperta da anni, ma si è arenata sui prezzi di vendita: 800mila euro per ciascuno dei due parcheggi“. Così, nei giorni scorsi, sulla pagina del gruppo: “Il parcheggio della stazione di Cascina Antonietta a Gorgonzola è indegno. Ancora il comitato: “Ecco gli indirizzi a cui scrivere le vostre lamentele sulla situazione del ... (Ilgiorno.it)

Cascina Cuccagna per la Milano Green Week 2024 : gli eventi dal 26 al 29 settembre 2024 - Tre serate a ingresso libero dedicate alla proiezione di tre film che affrontano con profondità le questioni ambientali, offrendo intrattenimento e spunti di riflessione sul rapporto di ognuno con la natura. . Un viaggio lento e introspettivo che diventa un'occasione per riconnettersi con la natura e riscoprire il valore della semplicità. (Ilgiorno.it)

Milano - serata solidale in cascina per raccontare la cooperazione - Sabato 28 settembre la Cascina Boldinasco di Milano, sede della storica organizzazione non profit COOPI (via De Lemene 50, in zona Certosa-Gallarate), apre le porte al pubblico per un pomeriggio di incontri, testimonianze, laboratori per bambini, cibo e musica. Nella cascina ottocentesca i... (Milanotoday.it)