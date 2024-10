Medioriente, tensione dopo attacco all’Unifil in Libano. Idf: ucciso leader Jihad islamica palestinese (Di venerdì 11 ottobre 2024) Arrivano condanne da più parti agli attacchi dell’Idf contro le missioni dell’Unifil in Libano in cui sono rimasti feriti due pacekeeper indonesiani. dopo le dure parole dei ministri italiani, Crosetto e Tajani, anche l’Alto rappresentante Ue Josep Borrell ha usato parole dure contro Tel Aviv: “Condanniamo questo atto inammissibile, per il quale non esiste alcuna giustificazione”, ha scritto su X Borrell. E nelle ultime ore è arrivata anche la condanna del presidente europeo, Charles Michel, impegnato in Laos nel vertice dell’Asean. “attacco irresponsabile e inaccettabile”, ha dichiaratto Michel. LA DIRETTA 06:39 Tajani: “Disattesi gli accordi, mi aspetto scuse da Israele” “È inaccettabile ciò che è successo a danno di alcune postazioni di Unifil nel Sud del Libano, è inaccettabile che per errore o ancora peggio intenzionalmente vengano colpite basi di Unifil. Lapresse.it - Medioriente, tensione dopo attacco all’Unifil in Libano. Idf: ucciso leader Jihad islamica palestinese Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Arrivano condanne da più parti agli attacchi dell’Idf contro le missioni dell’Unifil inin cui sono rimasti feriti due pacekeeper indonesiani.le dure parole dei ministri italiani, Crosetto e Tajani, anche l’Alto rappresentante Ue Josep Borrell ha usato parole dure contro Tel Aviv: “Condanniamo questo atto inammissibile, per il quale non esiste alcuna giustificazione”, ha scritto su X Borrell. E nelle ultime ore è arrivata anche la condanna del presidente europeo, Charles Michel, impegnato in Laos nel vertice dell’Asean. “irresponsabile e inaccettabile”, ha dichiaratto Michel. LA DIRETTA 06:39 Tajani: “Disattesi gli accordi, mi aspetto scuse da Israele” “È inaccettabile ciò che è successo a danno di alcune postazioni di Unifil nel Sud del, è inaccettabile che per errore o ancora peggio intenzionalmente vengano colpite basi di Unifil.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dopo l'attacco in Libano - Crosetto vuole ritirare i soldati italiani da Unifil - Prima della conferenza stampa convocata in tutta fretta ieri pomeriggio dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, mai si erano sentite accuse tanto esplicite da parte del governo italiano contro I... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. (Ilfoglio.it)

“Ritiratevi” - “Restiamo lì” : la risposta italiana a Israele dopo l'attacco in Libano - . L'Ambasciata israeliana in Italia, invece, ha fatto sapere in un comunicato che era stato chiesto ai militari Unifil di ritirare parte delle loro forze dall'area per ragioni di sicurezza. Ma la richiesta era stata appunto respinta. A rispondere è stato nelle scorse ore il ministro della Difesa Guido Crosetto, che in modo netto ha detto: "Italia e Nazioni Unite non possono prendere ordini da ... (Liberoquotidiano.it)

L’ira dell’Italia dopo l’attacco di Israele alle basi Onu. Meloni e Crosetto : «Inaccettabile». Presto un vertice Ue sul futuro della missione in Libano - Il ministro Crosetto ha infatti telefonato anche al ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, per ribadire la protesta: «Quanto sta avvenendo nei pressi delle basi italiane di Unifil nel Sud del Libano e, in generale, verso il contingente Unifil è inaccettabile». Il governo italiano «ha formalmente protestato con le autorità israeliane e ha ribadito con fermezza che quanto sta accadendo nei ... (Open.online)