Medici di famiglia in stato di agitazione: "Pronti a sciopero" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Fimmg: "Inaccettabile ritardo sulla definizione dell'atto di indirizzo e assenza di risorse aggiuntive per il raggiungimento di obiettivi di politica sanitaria in riferimento ad un'assistenza di prossimità " La Medicina generale sul piede di guerra. Il Consiglio nazionale Fimmg, maggiore sindacato dell'area, riunito a Villasimius per l'82simo congresso nazionale, ha dato mandato al suo segretario nazionale,

Medici di famiglia in stato di agitazione : “Pronti a sciopero” - Il Consiglio nazionale Fimmg, maggiore sindacato dell'area, riunito a Villasimius per l’82simo congresso nazionale, ha dato mandato al suo segretario nazionale, Silvestro Scotti, per la dichiarazione dello stato di agitazione. (Adnkronos) – La medicina generale sul piede di guerra. Alla base della decisione, paventata già nelle scorse settimane, "l’inaccettabile ritardo sulla definizione ... (Periodicodaily.com)

Manovra e contratto - medici famiglia pronti allo sciopero - "È imprescindibile e urgente la definizione dell'atto di indirizzo per avviare finalmente le trattative necessarie alla firma dell'accordo collettivo nazionale per il triennio 2022-2024", dice il segretario generale Fimmg Silvestro Scotti dal congresso nazionale in corso a Villasimius. Critiche anche per la carenza di risorse e "la programmazione asfittica che non va oltre il 2026": "Abbiamo ... (Quotidiano.net)

I medici di famiglia sono pronti a scioperare per il diritto alla salute - "I dati sulla carenza dei medici erano chiari e prevedibili e li abbiamo denunciati negli ultimi 15 anni, ricavandone soluzioni temporanee e parcellari mentre continuano ad aumentare i carichi di lavoro e un maggiore impegno ai limiti della sostenibilità ".  "Si continua a vendere la leggenda dei fannulloni che lavorano poche ore al giorno, senza mai confrontarsi con l'immensa produzione di ... (Agi.it)