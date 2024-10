Dilei.it - Mary di Danimarca, spalle scoperte, abito aderente e tacchi killer. Mai osato tanto

(Di venerdì 11 ottobre 2024)diera semplicemente sensazionale alla cena di gala in occasione del 25° anniversario di AmCham Denmark presso il Palazzo Moltke di Copenaghen, dove si è presentata con un look ad alta seduzione, a cominciare dall’in velluto, firmato Jesper Høvring, lo stesso stilista che ha realizzato il top scintillante, capo iconico della Regina.dibrilla e si impone sul marito Re Federicodiè ormai pienamente padrona della scena. Nell’ultimo mese è stata protagonista di una serie di impegni che l’hanno ben consolidata nel suo ruolo di Sovrana. Non ha più nulla da temere, nemmeno dalle malelingue che hanno cercato di destabilizzare il trono e il suo matrimonio con Federico, insistendo sui rumors di un tradimento del Re con Genoveva Casanova.