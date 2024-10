Manuel Mastrapasqua accoltellato e ucciso a Rozzano: 31 anni, lavorava in un supermercato (Di venerdì 11 ottobre 2024) Manuel Mastrapasqua, un 31enne, tornava a casa dal lavoro quando è stato ucciso la scorsa notte a Rozzano, nella zona di Milano. Le indagini sull’omicidio sono ancora nelle fasi iniziali e si stanno considerando diverse ipotesi, tra cui quella di una rapina finita tragicamente, spiegata dalla mancanza di almeno un oggetto rispetto a ciò che appariva nelle immagini che lo mostrano uscire poco dopo la mezzanotte dal supermercato in cui lavorava. Originario di Milano e senza precedenti penali, Manuel abitava non lontano dal luogo del delitto. Era impiegato in un supermercato Carrefour situato nella zona di Niguarda. Dopo aver concluso il suo turno di lavoro, stava tornando a casa utilizzando i mezzi pubblici, come era solito fare, un tragitto che di norma richiedeva circa due ore. «Era un compagno di scuola al liceo Calvino», racconta una ex compagna a Il Giorno. Thesocialpost.it - Manuel Mastrapasqua accoltellato e ucciso a Rozzano: 31 anni, lavorava in un supermercato Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di venerdì 11 ottobre 2024), un 31enne, tornava a casa dal lavoro quando è statola scorsa notte a, nella zona di Milano. Le indagini sull’omicidio sono ancora nelle fasi iniziali e si stanno considerando diverse ipotesi, tra cui quella di una rapina finita tragicamente, spiegata dalla mancanza di almeno un oggetto rispetto a ciò che appariva nelle immagini che lo mostrano uscire poco dopo la mezzanotte dalin cui. Originario di Milano e senza precedenti penali,abitava non lontano dal luogo del delitto. Era impiegato in unCarrefour situato nella zona di Niguarda. Dopo aver concluso il suo turno di lavoro, stava tornando a casa utilizzando i mezzi pubblici, come era solito fare, un tragitto che di norma richiedeva circa due ore. «Era un compagno di scuola al liceo Calvino», racconta una ex compagna a Il Giorno.

